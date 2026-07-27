OHADA : la candidate du Sénégal, Hélène Sarr, élue juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage

La candidate présentée par le Sénégal, Hélène Sarr, a été élue juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, à l'issue de la 61e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), tenue à Lomé (Togo) les 27 et 28 juillet 2026.



L'information a été annoncée par la Plateforme Me Moussa Sarr, page dédiée aux activités du ministre de la Justice. Hélène Sarr exercera un mandat de sept ans, non renouvelable, au sein de cette haute juridiction communautaire.



Selon la même source, cette élection constitue une reconnaissance de l’expertise juridique sénégalaise et témoigne de la confiance renouvelée des États membres de l’OHADA envers le Sénégal. Elle renforce le rayonnement du Sénégal au sein des institutions communautaires africaines et confirme, s’il en était encore besoin, l’excellence et le haut niveau d’expertise de la magistrature sénégalaise.



Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, qui représente le Sénégal à cette 61e session du Conseil des ministres, a pris part aux travaux ayant conduit à cette élection, aux côtés de ses homologues des États membres.



La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), basée à Abidjan, est l’une des principales institutions de l’OHADA. Elle veille à l’interprétation et à l’application uniformes du droit des affaires dans les États membres et joue un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité juridique et judiciaire au sein de l’espace OHADA.