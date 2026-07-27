Gamou 2026 à Tivaouane : le COSKAS mobilise ses troupes sous le signe de la discipline et du dévouement

Le Comité d’organisation au service du Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) prépare activement la venue des milliers de pèlerins attendus à Tivaouane pour la célébration du Mawlid 2026. Réunies en assemblée générale ce week-end dans la cité religieuse, les équipes chargées de la logistique, des finances et des ressources humaines ont dressé le bilan d'étape des préparatifs de l'événement commémorant la naissance du Prophète (PSL).



Pour cette nouvelle édition, les responsables ont fixé un mot d'ordre strict : discipline, exemplarité et sens du service. Le président de l'organisation, Mame Ousmane Samb, a rappelé aux bénévoles la portée symbolique de leur engagement, soulignant que le port de l'uniforme du comité exige un comportement irréprochable et conforme aux préceptes de Tivaouane. Sur le plan de la communication, le secrétaire à l’organisation, Khalifa Niang, a insisté sur la nécessité d'un usage avisé et responsable des réseaux sociaux par l'ensemble des membres.



Saluant l'effort collectif déjà déployé par les différentes commissions, le responsable moral du COSKAS, Serigne Moustapha Sy, a exhorté les volontaires à maintenir cet esprit de dévouement et d'humilité jusqu'au terme des festivités religieuses.