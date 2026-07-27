Le Royaume-Uni soutient l'Ukraine «à 100%», assure le nouveau Premier ministre Andy Burnham

Premier invité international pour Andy Burnham : une semaine après sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre britannique a reçu, lundi 27 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il lui a renouvelé le soutien de Londres à Kiev, quatre ans et demi après le début de l'invasion russe. Andy Burnham se place dans la continuité de son prédécesseur sur le dossier ukrainien.



Les Premiers ministres se succèdent à Downing Street, mais le soutien à l'Ukraine, lui, demeure une priorité du gouvernement. C'est ce qu'a voulu montrer Andy Burnham, le nouveau dirigeant britannique, en faisant de Volodymyr Zelensky son premier invité étranger. « Ce n'est pas une coïncidence. Le but est d'envoyer un message très clair : nous soutenons l'Ukraine à 100%. Et j'honorerais tous les engagements pris par mes prédécesseurs », a déclaré lundi 27 juillet le successeur de Keir Starmer, sur la base navale de Portsmouth.



Sur la base navale de Portsmouth, devant un parterre de militaires britanniques et ukrainiens, certains en formation, d'autres en exercice, Andy Burnham a promis de soutenir la conclusion d'un cessez-le-feu inconditionnel entre Kiev et Moscou. « Nous fournissons à l'Ukraine des technologies brouilleuses d'ondes pour protéger les drones ukrainiens, pour les aider à atteindre leurs cibles et sauver des vies », a indiqué le chef du gouvernement du Royaume-Uni.



En l'espèce, Londres partage la propriété intellectuelle des brouilleurs de drones Stone Cloak pour permettre à l'Ukraine d'en produire elle-même. L'armée britannique pourra ainsi récolter plus de données en situation de combat et améliorer sa propre défense, priorité du nouvel exécutif