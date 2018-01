Fissel Mbadane : Les populations réclament leur PUDC

Electricité, financement pour les femmes et emploi des jeunes, telles sont les fortes attentes des populations de Bamba Thialene une localité du département de Koumpentoum, qui disent manquer de tout.



Selon le coordonnateur du mouvement Action-résultat, Pape Moussa Ndiaye « les populations de Bamba Thialene souffrent particulièrement de tout. Nous ne sommes pas considérés comme des

​Sénégalais. Bamba Thialène fait partie des zones qui sont abandonnées par le gouvernement du Sénégal. Nous sommes laissés en rade. Il n y a ni électricité ni infrastructures dans notre village ».



Et d'ajouter : «cette situation montre que le programmes du Plan Sénégal émergent (Pse) et le Pudc n’ont pas raisonné dans cette localité ».



Pape moussa Ndiaye a laissé entendre sur les ondes de walf fm qu'« il y a une forte théorie autour de ces programmes. Ici à Bamba Thialène, les habitants vivent d’un Plan Sénégal énervant et non de Plan Sénégal émergent ».