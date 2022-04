Flambée des prix: le Président Macky Sall sonne la mobilisation générale

Le Président Macky Sall a appelé à une mobilisation générale pour valoriser davantage les produits locaux et le consommer local, pour atténuer la flambée des prix. Ce, dans un contexte d’augmentation des prix liée à la guerre en Ukraine.



"(...) mes chers compatriotes, considérant le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, j’appelle à une mobilisation générale pour accroitre et valoriser davantage nos produits agricoles, d’élevage et de pêche", a déclaré le chef de l'Etat, hier-dimanche, lors de son discours adressé à la nation, à la veille du 62e anniversaire de l’indépendance,



Rappelant ainsi la baisse des prix annoncée, en Conseil des ministres, le 23 février dernier "Afin de soulager les ménages, j’ai fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l’huile ; et augmenté la subvention du riz local."



Mais selon le Président Sall " pour être à l’abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire", a-t-il suggéré.



"Car, à vrai dire, l’indépendance n’est pas l’acte isolé d’un jour, mais un combat permanent, qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. C’est ce qui ajoute à la souveraineté nationale un surcroit de liberté."