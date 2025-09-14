Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Fleuve Saloum : un camion gros porteur tombe sous le "Pont Noirot"



Fleuve Saloum : un camion gros porteur tombe sous le "Pont Noirot"
Un camion gros porteur rempli de béton est tombé ce dimanche matin, dans le fleuve Saloum, à hauteur du pont Serigne-Bassirou-Mbacké communément appelé « pont Noirot »,(Ouest) sur la route nationale numéro 4, non loin de la Transgambienne. Toutefois selon l’APS, le conducteur et son apprenti en sont sortis indemnes.

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers de Kaolack, alertés par le propriétaire de ce camion, n’ont pas pu extirper le véhicule des eaux.
Autres articles


Dimanche 14 Septembre 2025 - 20:05


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter