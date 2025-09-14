Fleuve Saloum : un camion gros porteur tombe sous le "Pont Noirot"

Un camion gros porteur rempli de béton est tombé ce dimanche matin, dans le fleuve Saloum, à hauteur du pont Serigne-Bassirou-Mbacké communément appelé « pont Noirot »,(Ouest) sur la route nationale numéro 4, non loin de la Transgambienne. Toutefois selon l’APS, le conducteur et son apprenti en sont sortis indemnes.



Par ailleurs, les sapeurs-pompiers de Kaolack, alertés par le propriétaire de ce camion, n’ont pas pu extirper le véhicule des eaux.