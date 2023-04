Floride : un enfant retrouvé mort dans la gueule d’un alligator, son père accusé

Le corps d’un petit garçon de deux ans porté disparu depuis le meurtre de sa mère, a été retrouvé dans la gueule d’un alligator en Floride.



Un meurtre choquant suivi d’une découverte macabre. Vendredi dernier, le corps sans vie d’un petit garçon de deux ans a été trouvé à l’intérieur de la gueule d’un alligator en Floride. Si les secours ont pu penser quelques minutes qu’il s’agissait d’un tragique accident, l’affaire était en réalité bien plus dramatique. La veille, la mère de l’enfant avait été retrouvée morte, poignardée, rapporte « USA Today ». Une autopsie doit encore déterminer les causes exactes de la mort de cette femme mais la police n’a pas attendu avant d’interpeller un suspect.



Thomas Mosley, âgé de 21 ans, le père de l’enfant, a été inculpé non seulement pour le meurtre de la mère de 20 ans appelée Pashun Jeffery mais également pour celui de leur fils Taylen.



Le signalement fait par la grand-mère

C’est la mère de Pashun Jeffery qui a téléphoné aux secours, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. La jeune femme et son petit garçon venaient d’emménager dans leur appartement il y a un mois. Le chef de la police de St. Petersburg, Anthony Holloway, a indiqué qu’il s’agissait d’une « scène de crime très violente », ajoutant que la victime avait été poignardée à plusieurs reprises. Une « Amber alert », l’équivalant de notre plan alerte enlèvement, avait été lancée aussitôt pour tenter de retrouver le petit garçon.



Les autorités avaient mis en place d’importantes recherches, mobilisant notamment des plongeurs et des drones. C’est en fouillant une zone près d’un lac aménagé que les agents ont finalement vu un alligator se déplacer avec quelque chose dans la mâchoire. En s’approchant, ils ont compris qu’il s’agissait du corps d’un enfant. Ils ont alors tiré et tué la bête pour qu’elle relâche le cadavre. « Les officiers ont été en mesure de lui faire lâcher le corps intact de Taylen », a déclaré la police vendredi soir dans une conférence de presse. « Nous sommes désolés que cela se soit terminé ainsi », a regretté Anthony Holloway.



Les enquêteurs n’ont pas eu de mal à remonter jusqu’au suspect. Quelques heures avant la découverte du corps de la mère, Thomas Mosley était allé chez sa propre mère, portant de nombreuses coupures aux bras et aux mains. Il avait alors été à l’hôpital, où il a été arrêté vendredi. « Il a refusé de parler aux agents et a ensuite demandé un avocat », a indiqué la police.