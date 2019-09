Foncier au Sénégal: l'avocat sénégalais Me Bocar Thiam annonce une plainte contre IBK et deux autres « complices »

Me Moussa Bocar Thiam, avocat et membre de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pourvoir), a annoncé une plainte contre le Président malien, Ibrahim Boubacar Keita, l’ancien Directeur des Domaines Mamour Diallo et le Directeur général de la Direction de surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos), Papa Saboury Ndiaye, suite à la démolition de sa maison aux Almadies, quartier chic de Dakar.



« C’est le Président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, à qui Macky Sall a donné un bail sur mon titre. J’avais fait opposition et même saisi le Doyen des juges pour faux et usage de faux. IBK ne saurait avoir un bail là où j’ai établi des peines et soins et détient des actes administratifs enregistrés aux Impôts et domaines. Ils font du forcing. Le directeur général de la Dscos agit sans mandat et même le Président malien n’a pas encore de bail inscrit», déplore-t-il.



Me Thiam, par ailleurs maire de Ourossogui, une ville du nord-est du Sénégal, d’ajouter: « par acte administratif N60 bis du D.DK/ADD, du 1er décembre 1993, Babacar Ndiaye a été autorisé d’occuper la parcelle. Mais, par un autre acte administratif du 1er août 2010, ce dernier m’a cédé les droits, peines et soins sur ladite parcelle Cette décision a été enregistrée par le chef du Bureau de recouvrement de Ngor Almadies.



Aussi, l’avocat menace-t-il de traduire Ibrahim Boubacar Keita, l’ancien directeur des Domaines Mamour Diallo et le directeur général de Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos), Papa Saboury Ndiaye devant le Tribunal militaire pour « vandalisme ».