Foncier : les populations de Sory Gueye pointent du doigt le maire de Sangalkam

Les populations du Village de Sory Gueye, sont remontées contre le maire de Sangalkam, Pape Sow qui selon eux est en train de morceler leurs terres au profit d’autres personnes.

« Ceux qui sont chargés de délivrer les documents administratives portant sur les occupations des terres, sont les mairies. Et la mairie de Sangalkam prend les demandes de mutation et celle Bambilor également. Alors que les découpages ont été élaborés depuis 2022. On demande à ce que l’on nous dise qui a la charge de ce site.



Ses plaignants, qui pointent du doigt le maire de Sangalkam sur le « morcellement de leurs terres », ont confié au micro de TFM, que « la semaine dernière, le mercredi plus exactement, ils ont aperçu des personnes sur le site réservé. Quand ils ont appelé le maire de Sangalkam, « il nous a dit qu’il y a une famille qui est entrée en conflit avec un promoteur, c’est pourquoi ils veulent leur donner des terrains sur ces lieux ».



« Si ces gens ont des problèmes », a rétorqué le porte-parole du jour, « qu’ils les règlent entre eux », a -t-il balancé. Ajoutant que ces terres sont réservées pour des infrastructures qui vont bénéficier à toute la population. Les enfants ont des difficultés pour apprendre correctement. S’ils partent en classe, ils peuvent rester voir deux jours pour y retourner, on n’a pas de cimetière en cas de décès, on se rend à Sangalkam pour l’enterrement ».

Ces populations demandent ainsi aux nouvelles autorités d'abroger l’arrêté préfectoral qui leur interdit d'exploiter ces terres.