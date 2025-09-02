Fondation Gates : le Dr Paulin Basinga dévoile trois priorités et une fermeture programmée en 2045

La Fondation Gates a organisé un petit-déjeuner de presse ce mardi à Dakar, animé par son directeur Afrique, le Dr Paulin Basinga. L’événement a été l’occasion de présenter les priorités stratégiques de l’organisation philanthropique, qui a ouvert un bureau au Sénégal il y a un an, portant à cinq le nombre de ses représentations sur le continent après l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et l’Éthiopie.



A l'occasion, le Dr Basinga a dévoilé un investissement majeure de 200 milliards de dollars qui sera déployé dans les vingt (20) prochaines années pour soutenir les programmes de développement ciblés en Afrique. Cette annonce s'accompagne d'une décision stratégique : la Fondation Gates a en effet prévu de cesser ses activités en 2045.



« Nous croyons fondamentalement que les pays africains seront dans une situation beaucoup meilleure qu’aujourd’hui. En 2045, ils n’auront plus besoin de philanthrope; ils auront émergé », a-t-il déclaré, justifiant ainsi cette fermeture planifiée.



La Fondation a défini trois domaines d'action prioritaires pour maximiser son impact en Afrique. La réduction de la mortalité infantile et maternelle constitue le premier axe d'intervention. L'éradication des maladies présente le deuxième pilier stratégique. Grâce au renforcement des campagnes de vaccination et l'amélioration des systèmes de santé le continent peut éradiquer les pathologies comme la poliomyélite, le paludisme et la tuberculose, ect.



L'augmentation de la production agricole avec l'accès aux financements forment le troisième volet prioritaire. Il s'agit de promouvoir une agriculture productive et durable, capable d'assurer la sécurité alimentaire tout en générant de la richesse pour les populations rurales. L'importance de ce domaine est soulignée par la tenue simultanée à Dakar de l'Africa Food Systems Forum, qui rassemble plus de 6 000 experts internationaux.



Le Dr Basinga a insisté sur la méthode d'intervention de la Fondation, qui combine expertise technique et respect des priorités définies par les pays africains eux-mêmes. « Notre mission consiste à identifier des domaines où nous pouvons apporter à la fois notre expertise et notre voix, tout en nous alignant sur les priorités sélectionnées par les gouvernements africaines pour accélérer leur développement durant les deux prochaines décennies », a-t-il expliqué.



La rencontre s'est conclue par une séance d'échanges nourris entre le directeur Afrique et les journalistes présents, portant notamment sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse et sur les implications de la fermeture programmée de la Fondation pour 2045.