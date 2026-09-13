Fondation Sénégal Solidaire: Moundiaye Cissé exige la transparence sur les 500 millions

Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, s'est prononcé sur la polémique entourant l'enveloppe de 500 millions de francs CFA annoncée par la Fondation Sénégal Solidaire pour l'achat de billets destinés aux JOJ Dakar 2026. Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, il a estimé que cette initiative est pertinente si elle respecte les textes régissant les fondations.



« Le fait d’annoncer publiquement la participation financière de la fondation constitue déjà un élément de transparence », a déclaré Moundiaye Cissé.



Le responsable de la gouvernance appelle toutefois les dirigeants de la structure à préciser l'origine exacte des ressources mobilisées. Selon lui, financer l'accès des enfants et des ménages modestes aux compétitions s'inscrit dans la vocation sociale et humanitaire des fondations. Il exige néanmoins une traçabilité rigoureuse et une gestion irréprochable de ces fonds publics ou privés.