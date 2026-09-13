Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Fondation Sénégal Solidaire: Moundiaye Cissé exige la transparence sur les 500 millions



Fondation Sénégal Solidaire: Moundiaye Cissé exige la transparence sur les 500 millions
Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, s'est prononcé sur la polémique entourant l'enveloppe de 500 millions de francs CFA annoncée par la Fondation Sénégal Solidaire pour l'achat de billets destinés aux JOJ Dakar 2026. Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, il a estimé que cette initiative est pertinente si elle respecte les textes régissant les fondations.
 
« Le fait d’annoncer publiquement la participation financière de la fondation constitue déjà un élément de transparence », a déclaré Moundiaye Cissé.
 
Le responsable de la gouvernance appelle toutefois les dirigeants de la structure à préciser l'origine exacte des ressources mobilisées. Selon lui, financer l'accès des enfants et des ménages modestes aux compétitions s'inscrit dans la vocation sociale et humanitaire des fondations. Il exige néanmoins une traçabilité rigoureuse et une gestion irréprochable de ces fonds publics ou privés.
Autres articles


Dimanche 13 Septembre 2026 - 19:26


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter