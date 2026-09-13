Sécurité numérique : le Sénégal durcit sa législation

Le colonel Aly Mime, Directeur général du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’information, a présenté la nouvelle loi relative à la protection des infrastructures d’information critique et à la sécurité numérique au Sénégal. Ce texte marque le passage d'un système de simples recommandations à un cadre juridique contraignant pour les acteurs publics et privés. Les nouvelles règles visent à combler un vide juridique face à la montée des risques informatiques.



« Il n’y avait pas de loi », a précisé le colonel Aly Mime ce dimanche, sur la Rts, pour justifier cette bascule réglementaire.



« La législation cible prioritairement les infrastructures critiques dont la défaillance menacerait l'État ou les services essentiels, notamment la défense, la justice, la santé, l'eau, l'électricité et les télécommunications ». Selon le Colonel, les organismes concernés doivent nommer un responsable de la sécurité, élaborer un plan de continuité, superviser leurs réseaux en permanence et notifier toute cyberattaque significative dans un délai maximum de 24 heures.



« On ne peut pas dire que, bon, voilà, on va l’empêcher, ce n’est pas possible », a déclaré le colonel Aly Mime. « Quand il y a une cyberattaque, de pouvoir se relever en heure, pas en semaine », a-t-il ajouté pour fixer l'objectif de résilience nationale.



La nouvelle architecture consolide les prérogatives de l'autorité nationale de cybersécurité, qui pourra effectuer des contrôles inopinés. Les entreprises privées intervenant sur ces systèmes stratégiques devront désormais obtenir un agrément obligatoire. Enfin, l'application de ce texte vise à stimuler la création d'emplois locaux et à renforcer les formations universitaires spécialisées dans la sécurité informatique.