Gestion des deniers publics : Moundiaye Cissé réclame l'ouverture d'enquêtes judiciaires

Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, a demandé à la justice sénégalaise de faire toute la lumière sur plusieurs affaires financières impliquant des deniers publics. Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, il exige des clarifications urgentes au nom du droit des citoyens à la transparence.



Le responsable de la société civile a d'abord ciblé le dossier Kosmos, évoquant des exonérations fiscales estimées à 30 milliards de francs CFA. Il estime que ces avantages accordés à une multinationale doivent être expliqués en raison de leur impact sur les finances de l'État.



Moundiaye Cissé est ensuite revenu sur l'affaire LASER, faisant état de 37 milliards de francs CFA virés puis disparus d'un compte. Il a également cité le programme « Un étudiant, un ordinateur », réclamant des comptes sur l'utilisation de plus de 28 milliards de francs CFA.



« En tant que contribuable, tout citoyen a le droit d'exiger de la transparence », a rappelé le directeur de l'ONG 3D. Il appelle les autorités judiciaires à établir rapidement les responsabilités sur ces montants contestés.