Fonds Covid-19 : Baba Hamdy et les 112,6 millions FCFA destinés à 882 acteurs culturels

L’enquête sur la gestion des fonds alloués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 continue de faire des révélations. Arrêté puis placé en garde à vue, hier, lundi, l’artiste Baba Hamdy Diawara avait reconnu, lors de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC), que son mouvement avait reçu du ministère de tutelle, un montant de 112.671.912 Fcfa, par chèque du trésor public en guise d'appui aux acteurs.



Selon les informations du journal Libération, l’artiste a expliqué que ce montant aurait été partagé entre les adhérents à son mouvement, au nombre de 882, à raison de 127.747 Fcfa, par personne.



La même source rapporte que le mis en cause a indiqué que l'utilisation des fonds se serait faite sur la base d'un consensus avec le sous-comité musique pour une répartition égalitaire entre les bénéficiaires, à travers les différents coordonnateurs basés dans les quatorze (14) régions, (46) départements et les coins les plus reculés du Sénégal.



Toutefois, selon Libération, seules 30.943.226 FCFA de dépenses ont été effectivement justifiées à ce jour.