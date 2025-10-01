Fonds Covid-19 : la Chambre d'accusation décerne un mandat de dépôt contre l'ex Dage du ministère de la Santé

Dans un revirement de situation, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a ordonné l'incarcération d'Ousseynou Ngom, l'ancien Directeur de l'Administration et des Finances (DAGE) du ministère de la Santé. Mis en cause dans le vaste scandale de détournement des fonds forces Covid-19, l'ex-haut fonctionnaire, qui avait initialement évité la prison en versant une caution partielle en espèces et en proposant une villa en garantie, a vu sa liberté provisoire révoquée à la suite d'un appel du parquet .



Poursuivi pour un "détournement présumé de 353 millions de francs CFA", Ousseynou Ngom avait consigné 220 millions en espèces et présenté en caution un immeuble de type R+2, expertisé à près de 225 millions de FCFA, situé dans la zone de recasement de Ouakam, rappelle Libération dans sa parution de ce mercredi.



Cette manœuvre lui avait valu d'être placé sous contrôle judiciaire. Le parquet, estimant que la totalité de la caution devait être constituée en numéraire, avait immédiatement interjeté appel de cette décision, une requête à laquelle la Chambre d'accusation a finalement donné raison .



Cette affaire s'inscrit dans la deuxième vague judiciaire de l'enquête sur la gestion du fonds « Force Covid-19 », déclenchée par le procureur Ibrahima Ndoye . Ce fonds, d'un montant total de 1 000 milliards de FCFA, avait été mis en place par l'ancien président Macky Sall pour renforcer le système sanitaire et soutenir l'économie face à la pandémie. Un rapport d'audit de la Cour des comptes publié en décembre 2022 avait déjà relevé de nombreuses irrégularités, pointant notamment des surfacturations dans l'achat de riz pour les ménages défavorisés et de gel hydroalcoolique .



L'incarcération de l'ancien DAGE intervient dans un contexte de nettoyage financier promis par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, qui accuse l'ancien régime d'avoir falsifié les chiffres des finances publiques.



