Fonds Covid-19 : trois nouveaux mis en cause déférés au parquet dans l’affaire des 30 000 tonnes de riz

L'enquête sur la gestion des fonds Covid-19 continue de faire tomber des têtes. Trois nouveaux suspects ont été déférés au parquet dans le cadre de l’enquête ouverte autour de l’affaire de surfacturation impliquant l’ex-directeur administratif et financier du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Aliou Sow.



Selon des sources judiciaires, Moustapha Ndiaye, importateur de riz et directeur de la société CCMN, Rayan Hachem, propriétaire de la chaîne de restauration Planet Kebab, ainsi qu’un certain Mouhamed Dieng, ont été présentés au parquet ce mardi. Tous trois sont cités dans le dossier portant sur une commande controversée de 30 000 tonnes de riz, estimée à plus de 2,7 milliards de francs CFA (précisément 2 749 927 498 F CFA).



Ce marché, attribué en pleine crise sanitaire, avait pour but d'approvisionner les populations vulnérables en denrées alimentaires. Cependant, les soupçons de surfacturation et de favoritisme ont rapidement entaché l’opération. L’arrestation la semaine dernière d’Aliou Sow a marqué un tournant décisif dans l’enquête.



Le dossier a désormais été confié au premier cabinet d’instruction du tribunal de Dakar pour l’ouverture d’une information judiciaire.