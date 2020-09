Fonds Force Covid-19 Diaspora: 11 287 510 750 F CFA distribués à 125 056 Sénégalais de l’extérieur, selon le ministre Amadou Ba

Le ministre Amadou Ba, a fait face à la presse, ce vendredi pour présenter le rapport provisoire des opérations « Force Covid-19 Diaspora ». Le ministre a rappelé que le président de la République a adopté un Plan de Résilience Économique et Sociale (PRES) assorti d’une enveloppe de 1000 milliards de F CFA, dont 12,5 milliards ont été consacrés à la Diaspora. Selon Amadou Ba, globalement sur les trois phases, 11 287 510 750 F CFA ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 sur les 135 579 compatriotes, soit un taux de d’exécution de 91%.Selon le ministre, le dispositif de mise en œuvre de l’assistance ainsi que le mécanisme de gestion des ressources, étaient structurés autour de deux paliers : une cellule de crise instituée au niveau de l’Administration centrale à Dakar, et des comités de gestion installés dans les juridictions diplomatiques, sous la présidence des Ambassadeurs.« L’exploitation des bases de données, a révélé, qu’à la date de clôture de la plateforme, le 31 mai 2020, 200 141 Sénégalais de l’extérieur répartis dans 140 pays, se sont inscrits. Pour ce qui concerne le centre d’appel, 18 633 appels au 22 juillet 2020, date de clôture de ses activités. Les opérations se sont déroulées en trois (3) phases. La première phase (du 07 au 29 avril), un montant de 726 millions a été transféré aux Ambassades et Consulats. Au titre de cette phase, 1 358 compatriotes ont été assistés », a déclaré le ministre.S’agissant de la deuxième phase, (du 30 avril au 29 juin), Amadou Ba précise : « la somme de 5.253.744.000 F CFA a été versée aux 50 comités de gestion installés dans les juridictions diplomatiques. Lancé à partir du 1er juillet, la troisième phase a mobilisé une enveloppe de 5 307 766 750 F CFA pour prendre en charge 72 554 compatriotes. Globalement sur les trois phases, 11 287 510 750 F CFA ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 sur les 135 579 compatriotes, soit un taux de d’exécution de 91%. Les opérations de paiements seront clôturées incessamment ».Poursuivant ses propos, le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, déclare qu’au final « 12 584 compatriotes ont été rapatriés, dont 8 465 en provenance d’Afrique, 3 216 d’Europe, 652 d’Amérique, et 251 d’Asie. Quant aux opérations de convoiements vers les pays de résidence, elles ont concerné 5203 Sénégalais de l’Extérieur. Le 22 juillet 2020, 47 vols dont 29 de rapatriement et 18 de convoiements vers l’Italie subventionnés par l’Etat ». Avant d’ajouter que les corps de plus d’une trentaine personnes décédées de la Covid-19, ont pu être rapatriés, dont 31 au départ de la France.