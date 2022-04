Fonds d'Appui et de Développement de la Presse : les médias sénégalais invités à déposer leurs dossiers du 25 avril au 31 mai 2022

Les membres du Conseil de Gestion du Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP) se sont réunis, le vendredi 15 avril 2022, dans la salle de conférence du ministère de la Culture et de la communication, dans le but de statuer sur les conditions d'éligibilité des entreprises de presse.



En effet, ce mode de financement innovant, prévu par le nouveau code de la presse, participe à l’amélioration des conditions des entreprises de presse à travers leur modernisation mais aussi, de leurs projets de développement. Au-delà de l’appui du secteur, le Fonds d’appui et de développement de la presse participe à la consolidation des emplois.



Au terme de ses travaux vendredi dernier, le Conseil de Gestion a ainsi pris les décisions permettant au Fonds d’Appui et de Développement de la Presse de procéder aux dépôts de dossier pour l’année 2022.



Ainsi, le Conseil informe que les dossiers de demande sont reçus à partir de ce 25 avril pour prendre fin le 31 mai 2022. Les heures de dépôts sont fixées de 09h à 16h (pour les jours ouvrables), à la Direction de la Communication Ministère de la Culture et de la Communication.