Fonds injectés dans des projets migratoires: Macky Sall demande des comptes à son Gouvernement

Le président de la République, Macky Sall a demandé à son gouvernement, notamment au ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall de lui faire un Mémorandum sur la politique et les projets mis en œuvre, ainsi que les ressources mobilisées dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine.



« Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le Président de la République demande au Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, de préparer, en relation avec les ministères impliqués, un Mémorandum du Gouvernement du Sénégal sur la politique et les projets mis en œuvre, ainsi que les ressources mobilisées dans le cadre, d’une part, de la lutte contre l’émigration clandestine et, d’autre part, de la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes », informe le communiqué du Conseil des ministres.



Cette demande du président de la République relance le débat sur la gestion des fonds alloués à l’émigration clandestine. Le président de l’ONG Horizon sans frontières, Boubacar Sèye a été arrêté le 15 janvier prochain, à sa descente d’avion à l’aéroport international de Blaise Diagne.



Il a été inculpé pour diffusion de « fausses nouvelles » et écroué à la prison du Cap Manuel de Dakar, pour ses propos tenus sur l’utilisation des fonds alloués par l’Union européenne au Sénégal pour lutter contre l’émigration clandestine. Selon lui, ces fonds ont été utilisés à des "fins personnels", dès lors les jeunes continuent de rejoindre l'Europe par la mer au péril de leur vie.



Son arrestation a été très mal vue par l’opposition, la société civile et les organisations de défense des droits humains. Ces organisations ont réclamé sa « libération immédiate ».