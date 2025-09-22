Foot : Aitana Bonmati remporte son troisième Ballon d'Or consécutif



Le classement complet du Ballon d’or féminin 2025



1. Aitana Bonmatí (FC Barcelone / Espagne)

2. Mariona Caldentey (Arsenal / Espagne)

3. Alessia Russo (Arsenal / Angleterre)

4. Alexia Putellas (FC Barcelone / Espagne)

5. Chloe Kelly (Manchester City et Arsenal / Angleterre)

6. Patricia Guijarro (FC Barcelone)

7. Leah Williamson (Arsenal / Angleterre)

8. Ewa Pajor (FC Barcelone / Pologne)

9. Lucy Bronze (Chelsea / Angleterre)

10. Hannah Hampton (Chelsea / Angleterre)

11. Claudia Pina (FC Barcelone / Espagne)

12. Marta (Pride d’Orlando / Brésil)

13. Caroline Graham Hansen (FC Barcelone / Norvège)

14. Barbra Banda (Pride d’Orlando / Zambie)

15. Sandy Baltimore (Chelsea / France)

16. Cristiana Girelli (Juventus Turin / Italie)

17. Temwa Chawinga (Current de Kansas City / Malawi)

18. Melchie Dumornay (OL Lyonnes / Haïti)

19. Klara Bühl (Bayern Munich / Allemagne)

20. Pernille Harder (Bayern Munich / Danemark)

21. Amanda Gutierres (Palmeiras / Brésil)

22. Esther Gonzalez (Gotham FC / Espagne)

23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea / Suède)

24. Sofia Cantore (Juventus Turin et Washington Spirit / Italie)

25. Emily Fox (Arsenal / États-Unis)

26. Lindsey Heaps (OL Lyonnes / États-Unis)

27. Clara Mateo (Paris FC / France) / Frida Maanum (Arsenal / Norvège)

29. Steph Catley (Arsenal / Australie)

30. Caroline Weir (Real Madrid / Écosse).

Le monopole continue pour Aitana Bonmati. Déjà lauréate en 2023 et 2024, la milieu de terrain du FC Barcelone a remporté son troisième Ballon d'Or consécutif ce lundi.Championne d'Espagne et vice-championne d'Europe, tant avec son club qu'avec sa sélection, la joueuse de 27 ans assoit un peu plus sa domination sur le football féminin. Elle devance sa compatriote Mariona Caldentey (Arsenal).