Foot : Ismaïla Sarr remporte la FA Cup avec Crystal Palace

Wembley a été le théâtre d'un hold-up parfait ce samedi. Face à un Manchester City largement dominateur, Crystal Palace a fait preuve de réalisme et de solidarité pour s'imposer 1-0 et décrocher la première FA Cup de son histoire. Un exploit XXL, porté par un Dean Henderson héroïque et un Ismaila Sarr percutant.



Dès les premières minutes, les Citizens ont monopolisé le ballon, enchaînant les vagues offensives. L'ouverture du score semblait inévitable, surtout lorsque l'arbitre désigna le point de penalty à la suite d'une faute sur Bernardo Sylva. Mais l'Égyptien Omar Marmoush a buté sur un Dean Henderson impérial, qui a repoussé sa tentative avec autorité.



Malgré la domination de City, c'est bien Crystal Palace et Sarr qui ont trouvé la faille à la 15e minute sur l'une de leurs rares incursions.



Les hommes d'Olivier Glasner ont ensuite résisté aux assauts répétés des Skyblues, bien aidés par un Henderson en état de grâce. Le portier anglais a multiplié les parades pour préserver l'avance jusqu'au coup de sifflet final.



Avec ce sacre, Palace s'offre non seulement un trophée historique, mais aussi une place en Ligue Europa la saison prochaine. Une juste récompense pour une équipe courageuse et parfaitement organisée.



Un exploit qui entre dans la légende du club londonien.