Foot : L'Égypte de Mohamed Salah se qualifie pour la Coupe du monde 2026

La sélection d'Egypte a validé son billet pour le Mondial d'Amérique après une victoire de 3-0 contre le Djibouti, mercredi 8 octobre à Casablanca.



Face à une équipe djiboutienne lanterne rouge de son groupe avec un seul point en neuf matchs, la bande de Mohamed Salah a plié la rencontre dès le premier quart d’heure. Ibrahim Adel a ouvert le score d’une tête sur un centre d’Ahmed “Zizo” El-Sayed (8e), avant que Salah ne double la mise six minutes plus tard, servi par Mahmoud Hassan “Trezeguet”.



Le capitaine égyptien s’est offert un doublé après la pause, d’une superbe reprise de volée sur une ouverture de Marwan Attia, portant son total à neuf réalisations et prenant la tête du classement des buteurs de ces éliminatoires.



Avec 23 points, l’Egypte est désormais hors de portée du Burkina Faso (18 points), vainqueur du Sierra Leone (1-0), à une journée de la fin des qualifications.



Trente-six ans après avoir envoyé les Pharaons au Mondial en tant que joueur, Hossam Hassan l’a refait, cette fois depuis le banc de touche.



L’ancien attaquant légendaire de la sélection égyptienne a guidé son équipe vers une nouvelle qualification pour la Coupe du monde, la quatrième de l’histoire du pays (1934, 1990, 2018 et 2026).