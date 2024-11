Foot : La Gantoise donne des nouvelles "rassurantes" de Noah Fadiga, qui s’est effondré en plein match

Noah Fadiga s'est effondré sur la pelouse du match entre La Gantoise et le Standard (5-0), ce dimanche pour le compte de la 14e journée du championnat de Belgique de football. Le défenseur sénégalais est connu pour avoir des problèmes cardiaques, mais à la mi-temps, les Buffalos ont donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux.



« Fadiga a brièvement perdu connaissance lors d'une interruption de jeu, peut-être à la suite d'une collision survenue quelques minutes plus tôt », a indiqué le club sur X.



« Les premiers examens cardiologiques n'ont pas révélé de problème. Noah effectuera des examens complémentaires à l'UZ Bruxelles. Il se porte bien et remercie tout le monde pour son soutien ».



Le joueur de 24 ans a été remplacé après 38 minutes de jeu dimanche. Il avait annoncé en juillet 2023 qu'il souffrait de problèmes cardiaques. Le cardiologue Pedro Brugada, qui a mené des examens complémentaires, a ensuite autorisé le joueur à "poursuivre sa carrière sans aucun risque".



La commission médicale de la Fédération française de football (FFF) en a néanmoins décidé autrement, et révoqué la licence du joueur qui a dû quitter son club d'alors, le Stade Brestois.