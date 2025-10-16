Foot: Le Sénégal affrontera le Brésil en amical le 15 novembre à Londres

Ce sera la troisième opposition amicale entre les deux nations. En 2019, elles s’étaient séparées sur un nul (1-1), avant que le Sénégal ne prenne le dessus en 2023 à Lisbonne, s’imposant sur le score de 4-2.

Le Sénégal défiera le Brésil le 15 novembre 2025 à l’Emirates Stadium de Londres, dans le cadre d’un match amical de prestige, à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations. L’annonce a été faite ce jeudi par la Fédération sénégalaise de football (FSF).