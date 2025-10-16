Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Foot: Le Sénégal affrontera le Brésil en amical le 15 novembre à Londres



Foot: Le Sénégal affrontera le Brésil en amical le 15 novembre à Londres
Le Sénégal défiera le Brésil le 15 novembre 2025 à l’Emirates Stadium de Londres, dans le cadre d’un match amical de prestige, à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations. L’annonce a été faite ce jeudi par la Fédération sénégalaise de football (FSF).
 
Ce sera la troisième opposition amicale entre les deux nations. En 2019, elles s’étaient séparées sur un nul (1-1), avant que le Sénégal ne prenne le dessus en 2023 à Lisbonne, s’imposant sur le score de 4-2.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 16 Octobre 2025 - 14:34


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter