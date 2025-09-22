Réseau social
Foot: Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'or 2025
 L'attaquant Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or 2025, recompensant une saison exceptionnelle marquée par des performances décisives. 


Le classement complet du Ballon d’or masculin 2025
 
 
1. Ousmane Dembélé (Paris SG / France)
2. Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)
3. Vitinha (Paris SG / Portugal)
4. Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)
5. Rapinha (FC Barcelone / Brésil)
6. Achraf Hakimi (Paris SG / Maroc)
7. Kylian Mbappé (Real Madrid / France)
8. Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)
9. Gianluigi Donnarumma ((Paris SG / Italie)
10. Nuno Mendes (Paris SG / Portugal)
11. Pedri (FC Barcelone / Espagne)
 
12. Khvicha Kvaratskhelia (Naples et Paris SG / Géorgie)
13. Harry Kane (Bayern Munich / Angleterre)
14. Désiré Doué (Paris SG / France)
 
15. Viktor Gyökeres (Sporting et Arsenal / Grèce)
16. Vinicius (Real Madrid / Brésil)
17. Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)
18. Scott McTominay (Naples / Écosse)
19. João Neves (Paris SG / Portugal)
 
20. Lautaro Martinez (Inter Milan / Argentine)
21. Serhou Guirassy (Dortmund / Guinée)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)
23. Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)
 
24. Fabián Ruiz (Paris SG / Espagne)
25. Denzel Dumfries (Inter Milan / Pays-Bas)
26. Erling Haaland (Manchester City / Norvège)
27. Declan Rice (Arsenal / Angleterre)


28. Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)
29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen et Liverpool / Allemagne)
30. Michael Olise (Bayern Munich / France)
 
 
 
Moussa Ndongo

Lundi 22 Septembre 2025 - 22:51


