Foot: Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'or 2025

1. Ousmane Dembélé (Paris SG / France)

2. Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)

3. Vitinha (Paris SG / Portugal)

4. Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)

5. Rapinha (FC Barcelone / Brésil)

6. Achraf Hakimi (Paris SG / Maroc)

7. Kylian Mbappé (Real Madrid / France)

8. Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)

9. Gianluigi Donnarumma ((Paris SG / Italie)

10. Nuno Mendes (Paris SG / Portugal)

11. Pedri (FC Barcelone / Espagne)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Naples et Paris SG / Géorgie)

13. Harry Kane (Bayern Munich / Angleterre)

14. Désiré Doué (Paris SG / France)

15. Viktor Gyökeres (Sporting et Arsenal / Grèce)

16. Vinicius (Real Madrid / Brésil)

17. Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)

18. Scott McTominay (Naples / Écosse)

19. João Neves (Paris SG / Portugal)

20. Lautaro Martinez (Inter Milan / Argentine)

21. Serhou Guirassy (Dortmund / Guinée)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)

23. Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)

24. Fabián Ruiz (Paris SG / Espagne)

25. Denzel Dumfries (Inter Milan / Pays-Bas)

26. Erling Haaland (Manchester City / Norvège)

27. Declan Rice (Arsenal / Angleterre)





28. Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen et Liverpool / Allemagne)

30. Michael Olise (Bayern Munich / France)

L'attaquant Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or 2025, recompensant une saison exceptionnelle marquée par des performances décisives.Le classement complet du Ballon d’or masculin 2025