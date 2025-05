Foot : Pape Demba Diop tout proche d'un grand coup en Belgique

Auteur d'une saison exceptionnelle avec Zulte Waregem, Pape Demba Diop est en passe de franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. Révélation de la D2 belge avec 6 buts et 6 passes décisives, le milieu sénégalais a grandement contribué au titre de champion décroché par son club.



Ces performances de haut vol n'ont pas tardé à attirer l'œil de plusieurs écuries européennes. Si des discussions ont été entamées avec Göztepe en Turquie, ainsi qu'avec quelques clubs français et italiens, une formation semble aujourd'hui tenir la corde : l'Union Saint-Gilloise.



Actuel leader de la Jupiler Pro League et qualifié pour les compétitions européennes, l'USG voit en Diop un renfort de choix pour renforcer son entrejeu. Séduite par son volume de jeu, sa vision et sa régularité, la direction bruxelloise aurait déjà formulé une offre concrète pour s'attacher les services du jeune talent sénégalais.



À 20 ans, Pape Demba Diop pourrait découvrir l'élite belge avec l'un des clubs les plus ambitieux du pays. Une trajectoire ascendante pour celui qui s'affirme comme l'un des grands espoirs du football sénégalais.