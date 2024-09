Foot : Pape Thiaw a participé au Symposium technique de la CAF 2024

Le Symposium des entraîneurs de la CAF 2024 s’est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 12 au 13 septembre. Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé était représenté par son nouvel adjoint Pape Thiaw.



Les sélectionneurs nationaux des équipes nationales de tout le continent africain se sont réunis pour discuter des tendances actuelles en matière d'entraînement au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023.



Les entraîneurs qui se rencontrent souvent sur les bords de nombreux terrains en Afrique se sont engagés dans des échanges profonds au sujet du football, ce magnifique sport qui, depuis des décennies, façonne non seulement leur caractère, mais également leur personnalité, indique la Confédération Africaine de Football dans un communiqué.



La CAF a également organisé un panel sur le développement des compétences mentales des footballeurs africains devant des formateurs et tacticiens issus de 42 fédérations africaines ainsi que des experts internationaux, y compris des représentants de la FIFA et de l’UEFA.