CAN 2032 : la CAF prend acte de la déclaration d'intérêt commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger franchissent une étape importante dans leur projet d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) ont soumis une candidature commune, dont la déclaration d'intérêt a été formellement enregistrée par la Confédération Africaine de Football (CAF).



Selon un communiqué de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT), la suite du processus a fait l'objet d'une réunion de travail le samedi 18 juillet 2026 à New York, en marge d'activités de la FIFA. La rencontre a réuni le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et les responsables des trois instances nationales : le Colonel Oumarou Sawadogo (Burkina Faso), Mahazou Cisset (Mali) et Issaka Adamou (Niger), en présence du membre du Conseil de la FIFA, le Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou.



Au cours des échanges, Patrice Motsepe a pris acte de la volonté conjointe des trois États de l'AES d'organiser la compétition. Tout en saluant cette initiative de coopération régionale, le président de la CAF a invité les federations à poursuivre le travail dans le respect des règles et critères fixés par l'instance continentale.



Cette étape franchie permet au trio d'avancer dans le processus réglementaire d'attribution. La FENIFOOT s'est félicitée de cette progression et a réaffirmé l'engagement des trois pays à collaborer étroitement avec leurs gouvernements respectifs pour mutualiser leurs ressources, développer leurs infrastructures et présenter un dossier complet aux normes internationales.