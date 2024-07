Foot : Patrick Vieira quitte le Racing Club de Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg a annoncé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur français, Patrick Vieira.

L’aventure strasbourgeoise de l’ancien international français n’aura duré qu’une petite année. Arrivé sur le banc de la formation alsacienne en juillet 2023, il aura dirigé 38 rencontres pour 13 victoires toutes compétitions confondues. La saison dernière, l’équipe a terminé à la 13e place du classement général de Ligue 1.



Selon les indiscrétions de l’Equipe, Marc Keller et le propriétaire américain BlueCo ont décidé d’écarter le technicien français car ce dernier n’était plus en phase avec le projet.



Strasbourg cherche un remplaçant



Sur le site officiel du club, Marc Keller a confié : « Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur. Il sera toujours le bienvenu au club ».



C’est donc la fin de l’aventure pour Patrick Vieira, qui ne devrait pas tarder à trouver un nouveau projet. La formation strasbourgeoise est désormais à la recherche d’un remplaçant. L’objectif est de trouver rapidement un successeur à Patrick Vieira afin d’entamer la préparation estivale.



Lors des derniers jours, le nom du coach de 48 ans a été lié à la Fédération américaine de football (USMNT). L’instance aurait approché l’entraîneur du Racing afin de lui proposer le poste de sélectionneur des États-Unis.



La sélection américaine a limogé Gregg Berhalter après une Copa America plus que décevante. S’il accepte de rejoindre cette sélection, Patrick Vieira va intégrer un énorme projet, sachant que le pays accueille la Coupe du Monde 2026, conjointement avec le Canada et le Mexique.