Foot : Raphaël Varane prend sa retraite à 31 ans

Quelques semaines après avoir signé à Côme, en Italie, Raphaël Varane surprend tout le monde en annonçant sa retraite.

C’est la fin d’une belle carrière. Un grand nom se retire du cuir rond. Ce mercredi 25 septembre 2024, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United, Raphaël Varane, a annoncé la fin de sa carrière à l’âge de 31 ans.



Varane met un terme à sa carrière



Dans les tuyaux depuis quelques heures, c’est officiellement fait. Raphaël Varane ne jouera plus sur un terrain de footballeur en tant que joueur professionnel. Le Français a mis fin à sa carrière de footballeur ce mercredi 25 septembre 2024 après 14 ans dans le monde professionnel. Formé à Lens, le natif de Lille a signé au Real Madrid en 2011.



A la Maison Blanche, le défenseur central aura passé 10 ans avant de débarquer à Manchester United à l’été 2021 contre un chèque de 40 millions d’euros.



Le champion du monde 2018 a quitté les Red Devils cet été pour signer gratuitement à Côme, le promu en Serie A italienne. Titularisé en 32es de finale de Coupe d'Italie contre la Sampdoria Gênes (1-1 et 3-4 aux t.a.b.) le 11 août dernier, le défenseur central français avait quitté le terrain après 23 minutes en raison d’un problème au genou gauche. Vu la gravité de la blessure, le joueur n’est pas inscrit sur la liste du club pour la Serie A.



En effet, ce mercredi, Varane a jugé bon de mettre un terme à sa carrière. Le joueur avait décidé de prendre sa retraite en Equipe de France à l’âge de 29 ans.



Varane, un palmarès riche en trophées



Sur son compte Instagram, Varane a adressé son message d’adieu. « Je me tiens au plus haut standard, je veux sortir fort, pas seulement m'accrocher au jeu. Il faut une grosse dose de courage pour écouter son cœur et son instinct. Désir et besoins sont deux choses différentes. Je suis tombé et ressuscité mille fois, et cette fois, c'est le moment de m'arrêter et de raccrocher mes bottes avec mon dernier match en remportant un trophée à Wembley (…) Je n'ai aucun regret, je ne changerais rien. J'ai gagné plus que je n'aurais même pu rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fier que quoi qu'il arrive, je me suis tenu à mes principes de sincère et j'ai essayé de partir partout mieux que je ne l'ai trouvé. J'espère que je vous ai tous rendus fiers », a-t-on pu lire.



Vainqueur de la Coupe du monde 2018 en Russie et vainqueur de la Ligue des nations avec les Bleus, Raphaël Varane a remporté plusieurs trophées en clubs.



Avec le Real Madrid, le Français compte quatre Ligues des champions, trois championnats d’Espagne, 1 Coupe d’Espagne, 2 Supercoupes d’Espagne, 3 Supercoupes de l’UEFA et 4 Coupe du monde des Clubs. Avec Manchester United, Varane a remporté une Coupe d’Angleterre et une League Cup.