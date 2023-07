Foot féminin: Dakar Sacré-Cœur connaît ses adversaires en Ligue des champions

La CAF a procédé au tirage au sort des qualifications de la troisième édition de la Ligue des champions féminine qui se déroulera cette année en Côte d'Ivoire. Dans la Zone Ouest A, le champion du Sénégal, Dakar Sacré-Cœur (DSC), connaît le chemin à parcourir pour espérer jouer les phases de groupes.





Pour participer à la compétition, Korka Fall et ses coéquipières devront d'abord affronter l'AS mandé du Mali, Determine Girls FC de Liberia et Mogbewwo Queens FC de la Sierra Leone. DSC commencera contre Mogbewwo Queens, le 7 août, rapporte le quotidien sportif « Stades ».





Ensuite, les Académiciennes défieront l'équipe libérienne de Determine Girls (9 août), et le dernier match sera contre l'AS Mandé du Mali, le 12 août. À noter que se vainqueur du groupe se qualifie pour la phase de poules.