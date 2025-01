Foot : la CAF a dévoilé le logo officiel de la CAN 2025

Le compte à rebours avant le plus grand événement d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF TotalEnergies 2025, a franchi une étape importante le samedi 25 janvier 2025 avec le dévoilement du logo officiel de la compétition à Rabat, au Maroc.



Selon la Confédération africaine de football (CAF), le nouveau logo, symbole moderne et emblématique du football africain, célèbre l’héritage et l’unité du continent africain.



La phase finale de la CAN TotalEnergies, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, sera le dernier chapitre de la riche histoire du plus grand spectacle d'Afrique et le logo du tournoi relie le monde du sport et de l'art, et raconte une histoire de fierté, de résilience et d'espoir, indique l'instance dirigeante du football africain.



Inspiré du « zellij » marocain, une forme d'art de mosaïque intemporelle, le logo du tournoi redéfinit le football comme une toile où la créativité, la précision et la passion se rencontrent.



D'après la CAF, le logo de TotalEnergies pour la CAN 2025 reflète la synergie entre tradition et modernité. Chaque motif et chaque forme symbolisent l'unité des nations, des joueurs et des supporters, faisant écho à la façon dont le football et l'art s'unissent pour créer quelque chose d'extraordinaire.



Le tirage au sort de la CAN Maroc-2025 aura lieu lundi 27 janvier à 18h00 GMT au Théâtre national Mohammed V de Rabat.