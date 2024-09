Foot : la Fédération du Burundi porte plainte contre l’arbitre du match Burundi-Sénégal

La Fédération de Football du Burundi (FFB) a annoncé ce mardi, via son compte X, avoir déposé une plainte contre l'arbitre égyptien Mouhamed Marouf Eid Mansour. Ce dernier avait officié lors de la rencontre entre le Burundi et le Sénégal, disputée dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue au Maroc. La rencontre, qui s'est déroulée lundi 9 septembre, s'est soldée par une victoire 1-0 du Sénégal grâce à un penalty. L’arbitrage a suscité une vive polémique.



Dans sa lettre déposée auprès du Secrétaire Général de la CAF (Confédération africaine de Football), la FFB conteste vigoureusement la « décision de l’arbitre Mouhamed Marouf Eid Mansour d’accorder précisément à la 66e minute de jeu un penalty au Sénégal, alors qu’il n’y avait aucune faute, aucun contact entre un joueur burundais et le joueur n°10 du Sénégal, qui n’était par ailleurs pas dans la surface de réparation », lit-on dans le communiqué.



Fort de ce constat, « la FFB estime que l’arbitre a faussé délibérément le résultat du match, car il était à moins de 5 mètres de l’action », explique la FBB.



En outre, l’instance faitière du football burundais a interpellé la CAF sur « la modification des arbitres du match, alors que c’étaient des arbitres marocains qui étaient désignés pour la rencontre, aucune notification de la raison de leur remplacement n’a été portée à la connaissance des parties liées au match, contrairement aux usages de la CAF », dénonce la Fédération de Football du Burundi.