Foot : la LSFP dévoile le calendrier officiel du Championnat Professionnel ce samedi

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) tiendra ce samedi 4 octobre 2025, à 10 heures au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, la cérémonie officielle de présentation du calendrier du Championnat Professionnel du Sénégal.
Cette rencontre sera l’occasion de dévoiler les dates des premières journées de Ligue 1 et Ligue 2, tout en présentant la feuille de route prévue pour le lancement de la nouvelle saison.
