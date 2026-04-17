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Foot : Le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Youth League en battant le PSG aux tirs au but



Foot : Le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Youth League en battant le PSG aux tirs au but
Les jeunes du PSG ont été éliminés aux tirs au but (1-1, 5-4 après tab) ce vendredi 17 avril par le Real Madrid à Lausanne (Suisse) en demi-finale de la Youth league. Un peu plus tôt dans la journée, les jeunes du Club Bruges ont créé la surprise en sortant les favoris du Benfica Lisbonne (3-1).
 
 Les Madrilènes affronteront Bruges en finale, lundi 20 avril.
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Moussa Ndongo

Vendredi 17 Avril 2026 - 23:33


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