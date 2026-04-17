Foot : Frank Lampard de retour en Premier League avec Coventry City

Coventry City fait son retour en Premier League, 25 ans après sa dernière apparition en première division. Grâce à leur partage sur la pelouse de Blackburn, les hommes de Frank Lampard sont assurés de terminer dans le top 2, synonyme de montée en Premier League. Ipswich occupe actuellement la seconde place, avec seulement deux petits points d’avance sur Millwall. Les Sky Blues ne sont toutefois pas encore assurés de terminer en tête du championnat.



L’ancien coach des Blues avait repris le club en novembre 2024 et avait terminé à la 5e place lors de la saison régulière pour sa première année. Coventry City avait ensuite été éliminé en barrages d’accession pour la Premier League au terme d’une superbe double confrontation contre Sunderland.



Le Soir