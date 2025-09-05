Foot : le Maroc première nation africaine à se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Le Maroc a écrasé (5-0) le Niger ce vendredi 5 septembre dans le flambant neuf stade Moulay Abdellah. Grâce à ce carton, le Maroc devient la première nation africaine à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.



Le milieu de terrain du PSV Eindhoven Ismael Saibari, auteur d'un doublé (29e et 38e), l'attaquant Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50e), l'avant-centre Hamza Igamane (LOSC Lille, 68e) et le milieu Azzedine Ounahi (Gérone, 84e) ont offert aux Lions de l'Atlas, en tête du groupe E, la qualification pour leur troisième Coupe du monde consécutive.

