Football : Bruno Labbadia est le nouveau sélectionneur du Nigeria

L’Allemand Bruno Labbadia devient le nouvel entraineur des Super Eagles. L’annonce a été faite ce mardi via un communiqué par la Fédération nigériane de football (NFF).



Le natif de Darmstadt succède au Nigérian Finidi George, pourtant nommé fin avril.



Mais ce dernier a été renvoyé pour mauvais résultats après un match nul contre l'Afrique du Sud (1-1) et une défaite au Bénin (2-1) en juin.



Le technicien de 58 ans dirigera les coéquipiers de Victor Osimhen contre le Bénin et le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.



Rappelons que Bruno Labbadia est un ancien attaquant international allemand, notamment passé par Kaiserslautern et le Bayern Munich.



Il a entraîné plusieurs clubs de Bundesliga comme le VfB Stuttgart, le Bayer Leverkusen et Wolfsburg, sans remporter de titres.