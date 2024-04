Football : Daesh menace aussi l’Euro 2024

Cette semaine, les clubs engagés en Ligue des champions étaient en état d’alerte. En effet, l’Etat islamique a menacé publiquement de s’en prendre aux stades accueillant les 1/4 de finale aller de l’épreuve reine. Il y a notamment eu une photo sur laquelle on a pu lire le message "Tuez-les tous".

Les clubs ont pris tout cela très au sérieux et ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Ce vendredi, Bild révèle que Daesh menace également l’Euro 2024.



On apprend ainsi «qu’un article Voice of Khorasan (magazine publié par l’EI) contient un appel à l’action en faveur d’attaques terroristes qui, selon les responsables de l’État allemand, visent le tournoi de l’UEFA».



Bild ajoute que ce magazine a notamment diffusé «une photo d’un terroriste tenant une arme à feu et vêtu de camouflage à bord d’un train ou d’un tramway allemand S-Bahn intitulé : "dernier appel avant la sortie"». On voit également d’autres publications et messages menaçants envers l’Europe.



Selon Footmercato, les terroristes islamistes ciblent de plus en plus le Championnat d’Europe de football cet été.



Les protecteurs de l’État en sont certains : un magazine terroriste appelle les islamistes à commettre des attaques contre les transports publics pendant les championnats d’Europe.