Football : Dakar Sacré-Cœur limoge tout le staff de l'équipe féminine

Dakar Sacré-Cœur (DSC) vient de limoger tout le staff technique de son équipe féminine de football.



« Le club Dakar Sacré- Cœur tient à vous annoncer l'arrêt de sa collaboration à compter de ce jour, le 10 juillet 2023, avec les personnes suivantes : Mme Aïssatou Seck (coordonnatrice du pole féminin et entraîneur de l'équipe pro féminine), Mme Yaye Sokhna Mbengue (entraineur adjointe féminine) et Mme Oulèye Dièye (entraîneur des gardiennes de but) », a informé la formation sicapoise dans un communiqué.



« Dakar Sacré-Cœur est un club engagé autour d'un socle de valeurs à la fois universelles et sénégalaises. À travers une pratique sportive saine, nous souhaitons favoriser le vivre et agir ensemble, l'éducation, l'engagement et le respect de l'environnement. L'atteinte de résultat sportif ne peut se faire au dépend de ces objectifs et du respect de l'institution », a-t-elle ajouté, sans préciser leurs successeurs.



DSC a tenu quand même « à leur exprimer (ses) remerciements à la suite de cette collaboration ».



Pour rappel, DSC est champion du Sénégal et est qualifié en demi-finales de la Coupe du Sénégal.