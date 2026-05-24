Football : Mbappé termine meilleur buteur de son championnat pour la 8ème année consécutive

Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire du football de son empreinte. À seulement 27 ans, l'attaquant français vient de réaliser un exploit exceptionnel de régularité au plus haut niveau européen. Il décroche son huitième titre consécutif de meilleur buteur de championnat, confirmant son statut de redoutable finisseur en France puis en Espagne.



De la Ligue 1 à la Liga, le capitaine de l'équipe de France a dominé tous les classements des buteurs depuis 2019.



2019 (Ligue 1) : 32 buts

2020 (Ligue 1) : 18 buts

2021 (Ligue 1) : 27 buts

2022 (Ligue 1) : 28 buts

2023 (Ligue 1) : 29 buts

2024 (Ligue 1) : 27 buts

2025 (La Liga) : 31 buts

2026 (La Liga) : 25 buts



Avec ce nouveau sacre en Espagne sous les couleurs du Real Madrid, Mbappé porte son total en carrière à 425 buts. Un chiffre vertigineux pour son âge, qui témoigne d'une efficacité constante saison après saison.



Le record de Miroslav Klose en ligne de mire



Après avoir dominé les championnats nationaux, l'attaquant tricolore se tourne désormais vers un objectif international majeur. Fort de ses 12 buts inscrits lors des précédentes Coupes du monde, il n'a plus besoin que de 4 réalisations pour égaler le record historique de l'Allemand Miroslav Klose (16 buts). Cet horizon s'annonce comme le prochain grand défi d'une carrière déjà hors normes.