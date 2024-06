Football : Ruiné, un ancien joueur du Paris Saint-Germain est devenu chauffeur VTC

Joueur du PSG pendant une saison, Daniel Kenedy est aussi passé par Benfica et Porto durant sa carrière. Désormais ruiné, le cinquantenaire est devenu chauffeur VTC dans son Portugal natal.



L’après carrière d’un sportif est toujours difficile à gérer et nombreux sont les exemples de footballeurs qui ont sombré. Le Portugais Daniel Kenedy (50 ans) a rejoint cette longue liste comme le révèle le média lusitanien Correio da Manha . Formé à Benfica, le latéral gauche avait quand même vécu une belle carrière, comprenant un passage d’un an au Paris Saint-Germain (1996-97) puis au FC Porto, remportant un championnat, une super coupe portugaise et deux coupes nationales.



Addict aux jeux dans les casinos



Mais après sa carrière, Daniel Kenedy est devenu accro aux jeux dans les casinos et doit désormais 195 729 € à ses créanciers dont près de 40 000 € au Fisc et à la sécurité sociale portugaise nous apprend le Correio da Manha.



Et après l’échec de sa courte carrière d’entraîneur, il vient d’être reconnu insolvable par la justice portugaise et doit donc démarrer une nouvelle vie professionnelle de chauffeur VTC, avec beaucoup d’honneur et de dignité , reconnaît-il.





Avec AFP