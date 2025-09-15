Football : Samuel Umtiti met un terme à sa carrière à 31 ans

Laissé libre par le LOSC cet été, Samuel Umtiti ne s'engagera pas avec un autre club. Comme pressenti, le défenseur central a bien décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 31 ans.



« Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir », a annoncé l’ancien défenseur de l’équipe de France sur Instagram ce lundi. « J'ai tout donné avec passion et je ne regrette rien. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j'ai pu côtoyer », a-t-il ajouté.



L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et du FC Barcelone était pourtant débarrassé de ses problèmes récurrents au genou. Ceux qui ont plombé une bonne partie de sa carrière après le Mondial remporté avec les Bleus en 2018.