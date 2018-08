Football: Usain Bolt entame sa carrière de footballeur professionnel

Usain Bolt, pour cette première séance, a fait de légers étirements avec les autres joueurs de l'équipe, indique le site d’informations sportives 20 minutes. Ce média affirme par ailleurs qu’Usain Bolt a montré un bon contrôle du ballon et de bonnes frappes du pied gauche.



« C'est comme l'athlétisme. Le premier jour d'entraînement est toujours le plus difficile. (…) Mais cela semblait OK. Je ne me fixe aucun objectif, je vais juste faire le travail », a dit Usain Bolt après une séance d’entraînement de 45 minutes.



Quant au poste où évoluera Bolt, l'ancien sprinter laisse la décision au coach même s'il se dit être à l'aise « sur l'aile et bon en avant-centre ».



Central Coast Mariners est un club basé à Gosford, au nord de Sydney. Usain Bolt a pris sa retraite des pistes en 2017.



Source: fratmat.info