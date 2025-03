Football : Yaya Diémé à Chelsea pour un stage

L'actuel sociétaire de Diambars en l'occurrence Yaya Diémé est actuellement en Angleterre plus précisément à Chelsea pour un stage d'un mois.



Première étape de son intégration progressive dans l'univers BlueCo. D'autres stages suivront durant cette année entre Chelsea et Strasbourg afin de préparer son adaptation avant son arrivée définitive en Ligue 1.



Pour rappel, le jeune ailier de Diambars rejoindra officiellement Strasbourg en janvier 2026, dès qu'il aura atteint l'âge de 18 ans. Un contrat de 4 ans et demi a été conclu avec le groupe BlueCo (propriétaire de Chelsea et Strasbourg).