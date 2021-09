Football: décès de Roger Hunt, légende de Liverpool

Vainqueur de la Coupe du monde avec l'Angleterre en 1966, Hunt a rejoint les Reds de l'équipe amateur voisine Stockton Heath à l'âge de 20 ans en juillet 1958 et a passé 11 ans et demi à Anfield.



Le parcours du joueur...à Liverpool

Son total de 285 buts pour Liverpool était un record jusqu'à ce qu'Ian Rush le dépasse en 1992. Cependant, aucun joueur n'a jamais marqué plus de buts en championnat pour Liverpool que le total de 244 de Hunt.



Hunt a fait ses débuts lors d'une victoire 2-0 contre Scunthorpe United à Anfield en septembre 1959 – et, naturellement, a marqué l'occasion avec un but.



Sous la direction de Bill Shankly, arrivé au club quelques mois plus tard, Hunt formera un redoutable partenariat de frappe avec Ian St John et remportera le titre de deuxième division en 1962, deux titres de première division en 1964 et 1966 et le la première FA Cup tant attendue du club en 1965.

Les réalisations de Hunt lui ont valu un titre honorifique de chevalier du Kop et il sera à jamais connu sous le nom de «Sir Roger» par les supporters du club qu'il a honoré d'une telle distinction.



Il a également atteint un statut légendaire sur la scène internationale, commençant la finale de la Coupe du monde 1966 au cours de laquelle l'Angleterre a battu l'Allemagne de l'Ouest à Wembley. Il a marqué trois fois en six apparitions au cours de ce tournoi et 18 buts en 34 sélections au total pour son pays.

Les pensées de tout le monde au Liverpool FC vont à la famille et aux amis de Roger en cette période triste et difficile.

Roger Hunt, le deuxième meilleur buteur des Reds est décédé " paisiblement à domicile des suites d'une longue maladie lundi soir à l'âge de 83 ans ", renseigne un communiqué du club anglais.