Football : l’équipe de France s’impose face au Brésil en match amical

Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face au Brésil (2-1) ce jeudi à Foxborough (États-Unis), lors de leur tournée américaine. Prochain rendez-vous dimanche contre la Colombie.



L’équipe de France, dans son nouveau maillot vert "statue de la Liberté", s’est imposée (2-1), grâce à des buts de l’inévitable Kylian Mbappé (32) et d’Hugo Ekitike (65), et elle a globalement réduit à l’impuissance une équipe du Brésil bien pâle malgré un trident offensif Raphinha, Vinicius Junior et Martinelli. Mais le talent, hier, était surtout du côté des Bleus, où Mbappé et Ekitiké ont encore marqué, donc, servis respectivement par des délices de passes décisives signées Ousmane Dembélé et Michael Olise.



De quoi confirmer le formidable arsenal offensif à la disposition de Didier Deschamps, même si quelques doutes subsisteront de l’autre côté du terrain. Dayot Upamecano a été expulsé pour une faute bête en position de dernier défenseur (55), et la France aurait pu s’éviter une fin de match sous tension en défendant mieux sur un coup franc où le ballon a longtemps navigué dans la surface bleue avant d’être poussé au fond des filets de Maignan par Bremer (78).



C’est aussi symbolique du chemin qu’il reste à accomplir avant la coupe du monde, pour que l’aventure soit aussi longue et belle qu’espérée par Didier Deschamps. Son groupe aura une autre occasion d’affiner les réglages sur le sol américain (à Landover, dans la banlieue de Washington) dimanche, face à la Colombie, cette fois (20h).





Avec La Provence