Football : le Barça bloqué à Séville après sa victoire contre le Real Betis en raison d’une tempête

En Espagne, le FC Barcelone a remporté, samedi 17 octobre 2026, son match de championnat face au Real Betis sur le score de 5 buts à 2. À la suite de cette rencontre, la délégation barcelonaise n'a pas pu regagner la Catalogne comme prévu initialement en raison d'une violente tempête rendant les conditions d'atterrissage impraticables sur l'aéroport de destination.



Selon le site le Meilleur du Football, les joueurs et l'ensemble du staff technique ont été contraints de patienter plus de 3 heures à l'intérieur de l'avion immobilisé sur le tarmac de Séville. Face à l'impossibilité de décoller en toute sécurité, le voyage de retour a été reporté, obligeant l'équipe à passer la nuit entière en Andalousie.



Ce contretemps logistique a entraîné l'annulation complète de la séance d'entraînement programmée ce dimanche 18 octobre. Cet imprévu modifie le calendrier de récupération du club catalan, à seulement deux jours de son prochain match de Ligue des Champions prévu contre le Paris Saint-Germain.