Football : Assane Diao absent trois semaines en raison d’une blessure musculaire

L’attaquant sénégalais Assane Diao sera éloigné des terrains pendant trois semaines en raison d’une blessure musculaire aux ischio-jambiers. Son club, Como, a annoncé la nouvelle ce samedi 17 octobre 2026, après la sortie sur blessure du joueur lors de la rencontre contre Feyenoord Rotterdam en Ligue des champions.



Buteur face au club néerlandais lors de la deuxième journée de la compétition européenne, l’ailier sénégalais n’a pas pu terminer la rencontre. Les examens médicaux ont révélé une lésion musculaire qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant environ trois semaines.



Cette indisponibilité intervient à quelques semaines de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA, prévue du 9 au 17 novembre 2026. Une période durant laquelle les “Lions” du Sénégal doivent affronter le Soudan à deux reprises, les 11 et 15 novembre, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.



Le délai de récupération annoncé par Como laisse planer des incertitudes sur la disponibilité d’Assane Diao pour ces deux rencontres importantes dans la course à la qualification.