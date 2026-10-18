JOJ Dakar 2026 : 136 athlètes représenteront le Sénégal dans 23 disciplines

Alors que les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 sont prévus du 31 octobre au 13 novembre prochain, le Comité national olympique et sportif sénégalais a publié la liste des athlètes qui doivent représenter le pays. Il s’agit de 136 athlètes (69 filles et 67 garçons) qui vont concourir dans 23 des 25 sports de la compétition. La mission qui leur a été assignée est de rapporter au pays le maximum de médailles lors de ce premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain.



La délégation nationale, réunie sous la bannière de la Team Sénégal, s'apprête à marquer l'histoire. Pour la première fois dans les annales olympiques, le pays alignera des athlètes dans plusieurs disciplines inédites. Les spectateurs pourront ainsi soutenir des sportifs sénégalais en rugby à 7, beach-handball, futsal (pour les sélections masculines et féminines), ainsi qu'en baseball5, beach-wrestling, basket 3×3, beach-volley et wushu.



Pour rappel, près de 2 700 athlètes respectant une parité parfaite, venus de plus de 206 nations et d'une équipe de réfugiés, sont attendus au Sénégal. Cet événement historique, le premier de nature olympique sur le continent africain, se déploiera sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.



Le comité d'organisation anticipe une affluence massive avec environ 1 million de spectateurs attendus pour célébrer cette grande fête du sport de la jeunesse mondiale.